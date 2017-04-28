Во Львове почтили 70-ю годовщину трагических событий операции "Висла"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во Львове начались мероприятия по случаю семидесятой годовщины трагических событий операции “Висла”. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Состоялось возложение цветов к камню на месте установки будущего памятника жертвам депортаций украинцев в ХХ веке. Священнослужители отправили чин экуменической панихиды. Участие в мероприятии приняли украинцы, которые были выселены в Польшу, львовяне, школьники, студенты.
Справка УНН: 28 апреля 1947 началась операция польского коммунистического режима против этнических украинцев. Операция “Висла” заключалась в насильственной депортации украинского населения с Лемковщины, Надсанья, Подляшья и Холмщины, которые до 1945 года принадлежали Германии.
Переселение украинцев с их этнических территорий, которое должно по условиям соглашения с правительством Советского Союза носить исключительно добровольный характер, проводилось зачастую принудительно и с применением военной силы. Польские административные органы применяли самые разнообразные средства для роста масштабов переселения — лишение прав украинцев на землю, ликвидации школ, культурно-просветительных учреждений, греко-католической церкви и другие.
Переселение и массовые репрессивные акции польского правительства относительно украинского гражданского населения вызвали закономерное решительное противодействие национально-патриотических сил — Украинской Повстанческой Армии и националистического подполья Организации украинских националистов на территории Закерзонья, что представляло серьезную угрозу для существования тоталитарного режима во всей Польше.
В этих условиях польская коммунистическая власть, продолжая свою антиукраинскую политику, решила полностью выселить украинское население с его этнических земель и распылить украинское национальное меньшинство в Польше. Официальным поводом к началу операции “Висла” стала гибель 28 марта 1947 года в бою с отделом УПА заместителя министра обороны Польши генерала К.Сверчевского. В этот же день руководство Польши приняло решение о полной депортации украинского населения на бывших немецких землях — Вроцлавском, Гданьском, Ольштынском, Познанском и Щецинском воеводствах.
Сегодня во Львове в 20:30 на площади возле памятника Тарасу Шевченко проведут акцию “Свеча памяти”. А в 21:00 по всей области объявлена минута молчания по жертвам депортационного операции “Висла”.