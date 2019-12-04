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У Львові водій збив шестирічну дівчинку

У Львові водій збив шестирічну дівчинку

Київ • УНН

 • 9864 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Львові водій автомобіля Ford збив шестирічну дівчинку, яка вийшла на проїзну частина. Наразі дитина знаходиться у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 грудня, близько 8:30, на вулиці Окуневського.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford, 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на шестирічну дівчинку, також жительку Львова, яка вийшла на проїзну частину.

Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, неподалік від Чернігова водій автомобілем збив на смерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди.

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