У Львові водій збив шестирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Львові водій автомобіля Ford збив шестирічну дівчинку, яка вийшла на проїзну частина. Наразі дитина знаходиться у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 грудня, близько 8:30, на вулиці Окуневського.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford, 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на шестирічну дівчинку, також жительку Львова, яка вийшла на проїзну частину.
Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, неподалік від Чернігова водій автомобілем збив на смерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди.