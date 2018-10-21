У Львові вночі мінували лікарню

"О 1:00 годині на телефон “102” чергової служби НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщення 5-ї Львівської комунальної клінічної лікарні на вул. Чупринки, 45 (Франківський район). Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалось. На місці події працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. О 2:19 год. обстеження території лікарні було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи з виявлення особи, яка надала хибне повідомлення", - повідомили у Нацполіції.



За попередньою інформацією з лікарні евакуювали 60 осіб.



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Як повідомляв УНН, у смт Білокуракине на Луганщині "мінували" дві автозаправні станції. Повідомлення про загрозу вибуху не підтвердилося, правоохоронці встановлюють псевдомінера.