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У Львові вночі мінували лікарню

У Львові вночі мінували лікарню

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Львові анонім повідомив про замінування 5 міської клінічної лікарні. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

"О 1:00 годині на телефон “102” чергової служби НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщення 5-ї Львівської комунальної клінічної лікарні на вул. Чупринки, 45 (Франківський район). Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалось. На місці події працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. О 2:19 год. обстеження території лікарні було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи з виявлення особи, яка надала хибне повідомлення", - повідомили у Нацполіції.

За попередньою інформацією з лікарні евакуювали 60 осіб.

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Як повідомляв УНН, у смт Білокуракине на Луганщині "мінували" дві автозаправні станції. Повідомлення про загрозу вибуху не підтвердилося, правоохоронці встановлюють псевдомінера.

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