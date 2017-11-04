У Львові військові перекрили вулицю, перевіряють документи у хлопців призовного віку - депутат міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вночі у Львові проїзд Крива липа перекрили військові, перевіряють документи у хлопців призивного віку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.
“Проїзд Крива липа Львів перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку”, — йдеться в повідомленні.
Також депутат зазначив, що відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови денної форми навчання.
“Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад “Парадокс”, — додав І.Зінкевич.
Як повідомляв УНН, солдат-контрактник вкрав з військової частини на Львівщині зброю та набої.