У Львові військові перекрили вулицю, перевіряють документи у хлопців призовного віку - депутат міськради

“Проїзд Крива липа Львів перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку”, — йдеться в повідомленні.

Також депутат зазначив, що відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови денної форми навчання.

“Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад “Парадокс”, — додав І.Зінкевич.

Як повідомляв УНН, солдат-контрактник вкрав з військової частини на Львівщині зброю та набої.