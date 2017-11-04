Во Львове военные перекрыли улицу, проверяют документы у парней призывного возраста - депутат горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Ночью во Львове проезд Кривая липа перекрыли военные, проверяют документы у парней призывного возраста. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
"Проезд Кривая липа Львов перекрыли военные. Проверяют документы у всех ребят призывного возраста ", - говорится в сообщении.
Также депутат отметил, что отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при дневной формы обучения.
"Часть военных с полицией пытались прорваться в заведение" Парадокс ", - добавил И.Зинкевич.