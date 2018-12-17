У Львові виграно півмільйона в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У неділю, 16 грудня, визначився перший переможець новорічної акції від державної лотереї “Лото-Забава”, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей "М.С.Л.".
Виграшний білет із додатковою акційною комбінацією 52315693 було придбано у Львові за адресою: вул. Княгині Ольги, 120.
Під час новорічної акції “Даруй білети - здійснюй мрії” планується розіграти додатково 2,5 млн грн.
"Попереду залишились ще чотири акційні розіграші: 23, 30 грудня 2018 року та 6, 13 січня 2019 року", - розповіли в "М.С.Л.".
Нагадаємо, завдяки державній лотереї “Лото-Забава” мільйонерами цього року стали вже понад 30 українців.