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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове выиграно полмиллиона в лотерею

Киев • УНН

 • 3876 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В воскресенье, 16 декабря, определился первый победитель новогодней акции от государственной лотереи "Лото-Забава", сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Во Львове выиграно полмиллиона в лотерею

Выигрышный билет с дополнительной акционной комбинацией 52315693 было приобретено во Львове по адресу: ул. Княгини Ольги, 120.

Во время новогодней акции "Дари билеты - исполняй мечты" планируется разыграть дополнительно 2,5 млн грн.

"Впереди остались еще четыре акционные розыгрыши: 23, 30 декабря 2018 года и 6, 13 января 2019 года", - рассказали в "М.С.Л.".

Напомним, благодаря государственной лотереи "Лото-Забава" миллионерами в этом году стали уже более 30 украинцев.

Украинские Национальные Новости

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