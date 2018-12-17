Во Львове выиграно полмиллиона в лотерею

Выигрышный билет с дополнительной акционной комбинацией 52315693 было приобретено во Львове по адресу: ул. Княгини Ольги, 120.

Во время новогодней акции "Дари билеты - исполняй мечты" планируется разыграть дополнительно 2,5 млн грн.

"Впереди остались еще четыре акционные розыгрыши: 23, 30 декабря 2018 года и 6, 13 января 2019 года", - рассказали в "М.С.Л.".

Напомним, благодаря государственной лотереи "Лото-Забава" миллионерами в этом году стали уже более 30 украинцев.