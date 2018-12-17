Во Львове выиграно полмиллиона в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В воскресенье, 16 декабря, определился первый победитель новогодней акции от государственной лотереи "Лото-Забава", сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
Выигрышный билет с дополнительной акционной комбинацией 52315693 было приобретено во Львове по адресу: ул. Княгини Ольги, 120.
Во время новогодней акции "Дари билеты - исполняй мечты" планируется разыграть дополнительно 2,5 млн грн.
"Впереди остались еще четыре акционные розыгрыши: 23, 30 декабря 2018 года и 6, 13 января 2019 года", - рассказали в "М.С.Л.".
Напомним, благодаря государственной лотереи "Лото-Забава" миллионерами в этом году стали уже более 30 украинцев.