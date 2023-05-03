У Львові відреставрували історичну браму у кам'яниці кінця ХІХ століття
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Львові відновили дубову браму у кам'яниці, що неподалік від національного університету "Львівська політехніка". На роботи пішло близько 3 місяців, повідомили у Львівській міській раді, передає УНН.
Деталі
Фахівці виготовили нову притульну планку, відреставрували ґратки, а на місце втраченої автентичної ручки встановили нову. Цю реставрацію на вул. Генерала Чупринки, 7, виконали у межах міської програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках.
Це вже 11-та брама, яку цього року відновили у місті.
За словами директора ЛКП «Бюро спадщини» Павла Богайчика, загальна вартість реставраційних робіт становила близько 78 тис. грн. 54 600 грн із суми оплатила міська влада, а решту – жителі.
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«У цієї брами дуже гарне декоративне оздоблення. На жаль, багато елементів було втрачено, засклення потребувало заміни, а саме дерев’яне полотно було дуже пошкоджене. Брама потребувала великої кількості вставок. Все це довелося відновлювати», – розповів майстер-реставратор Богдан Герус.
Доповнення
Відповідно до Програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках, при реставрації брам 70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, а 30% – сплачують жителі. У 2022 році в історичній частині Львова, у співпраці з жителями, відреставрували 29 брам.
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