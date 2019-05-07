У Львові відключили гаряче водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Львові до літа відключили гаряче водопостачання у зв’язку з проведенням щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міськради.
“6 травня, ЛМКП „Львівтеплоенерго“ і ЛКП „Залізничнетеплоенерго“ розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж, з метою перевірки щільності та механічної міцності трубопроводів та арматури, виявлення дефектів та пошкоджень на трубопроводах, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гаряче водопостачання відключать не одразу всьому місту, а будуть відключати по черзі.
На час проведення гідравлічних випробувань та ліквідації виявлених пошкоджень на трубопроводах буде припинена подача гарячої води до 1 червня.
Нагадаємо, місто Первомайськ, що у Миколаївській області, залишилось без води через борги. Споживачі заборгували водоканалу за послуги, а той, в свою чергу, не зміг розрахуватись за спожиту електроенергію.