У Львові вибухом знесло частину стіни житлового будинку, є постраждалі

"18 грудня о 11:55 до ДСНС надійшла інформація, що у місті Львів по вул. Ковалевська, 3 у триповерховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Травмовано 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні. Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що від ДСНС було залучено 13 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на Львівщині внаслідок спалаху газу відбулася руйнація стін у житловому будинку, його власника госпіталізували для огляду.