У Львові в їдальні отруїлось семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В їдальні львівського підприємства отруїлось 7 осіб. Стан пацієнтів середньої важкості, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, у ТОВ "Нестле Україна" зафікслвано спалах кишкової інфекції.
"До "Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні" госпіталізовано пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець, з числа працівників, що харчувались в їдальні ТОВ "Нестле Україна", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку сталося масове отруєння в закладі громадського харчування
Станом на 8:00 за допомогою звернулось і госпіталізовано 7 осіб. Стан пацієнтів середньої важкості.
Нагадаємо, після весілля на Львівщині з отруєнням госпіталізували 13 осіб.