У Львові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждало семеро людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні у Львові на перехресті вулиць Зелена і Луганська сталася ДТП за участю тролейбуса та маршрутки. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
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За попередньою інформацією, тролейбус в’їхав у маршрутку. Остаточні причини інциденту встановлюються.
На гарячій лінії міста повідомили, що внаслідок інциденту постраждало семеро людей. Всі вони перебувають у лікарні.
Нагадаємо, працівника СБУ засудили до ув'язнення за смертельну ДТП.