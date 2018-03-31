У Львові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждало семеро людей

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За попередньою інформацією, тролейбус в’їхав у маршрутку. Остаточні причини інциденту встановлюються.

На гарячій лінії міста повідомили, що внаслідок інциденту постраждало семеро людей. Всі вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, працівника СБУ засудили до ув'язнення за смертельну ДТП.