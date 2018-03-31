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У Львові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждало семеро людей

У Львові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждало семеро людей

Київ • УНН

 • 9943 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні у Львові на перехресті вулиць Зелена і Луганська сталася ДТП за участю тролейбуса та маршрутки. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

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За попередньою інформацією, тролейбус в’їхав у маршрутку. Остаточні причини інциденту встановлюються.

На гарячій лінії міста повідомили, що внаслідок інциденту постраждало семеро людей. Всі вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, працівника СБУ засудили до ув'язнення за смертельну ДТП.

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