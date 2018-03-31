Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, пострадали семь человек

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По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.

На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.

Напомним, сотрудника СБУ приговорили к заключению за смертельное ДТП.