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Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, пострадали семь человек

Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, пострадали семь человек

Киев  •  УНН

 • 9942 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.

На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.

Напомним, сотрудника СБУ приговорили к заключению за смертельное ДТП.

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