У Львові священика затримали п'яним за кермом

"Сьогодні, 25 липня, близько 4:00 на проспекті Червоної Калини, 62 патрульні зупинили транспортний засіб Opel Astra, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На правопорушника складено протокол за ч.1 ст.130 та винесено постанову ч.2 ст.122", - повідомив речник патрульної поліції Львівської області Мар'ян Шпитак.

Але особу затриманого не розголошують.

Нагадаємо, патрульні поліцейські виявили у Львові водія таксі з ознаками алкогольного сп'яніння.