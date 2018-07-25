Во Львове священника задержали пьяным за рулем

"Сегодня, 25 июля, около 4:00 на проспекте Червоной Калины, 62 патрульные остановили транспортное средство Opel Astra, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения обнаружили признаки алкогольного опьянения. На правонарушителя составлен протокол по ч.1 ст.130 и вынесено постановление ч.2 ст.122", - сообщил прес-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

Однако личность задержанного не разглашается.

Напомним, патрульные полицейские обнаружили во Львове водителя такси с признаками алкогольного опьянения.