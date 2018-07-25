Во Львове священника задержали пьяным за рулем
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня ночью во Львове задержали пьяного священника за рулем. Священнослужителя обнаружили местные активисты и сообщили патрульной полиции Львовской области. В пресс-службе патрульной полиции корреспонденту УНН подтвердили факт задержания мужчины.
"Сегодня, 25 июля, около 4:00 на проспекте Червоной Калины, 62 патрульные остановили транспортное средство Opel Astra, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения обнаружили признаки алкогольного опьянения. На правонарушителя составлен протокол по ч.1 ст.130 и вынесено постановление ч.2 ст.122", - сообщил прес-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.
Однако личность задержанного не разглашается.
Напомним, патрульные полицейские обнаружили во Львове водителя такси с признаками алкогольного опьянения.