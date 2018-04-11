У Львові створили "чорну мапу" закладів, де грає російська музика
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Львові створили “чорну мапу" з відмітками закладів, в яких грає російська популярна музика, передає кореспондент УНН.
Так, на базі сервісу Google Maps жителі Львова почали ставити відмітки геолокації чорного кольору на розташуванні кафе та крамниць, де, за їх словами, з динаміків лунає російська поп-музика.
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“Мапа громадських закладів Галичини, в яких звучить переважно російська попсова музика. Якщо Ви знаєте такі заклади, будь ласка, заповніть коротку анкету”, — сказано в описі мапи.
Станом на сьогодні, чорними мітками на карті Львова відзначені 15 крамниць і 15 закладів громадського харчування.
Нагадаємо, у "чорному списку" Мінкульту налічується 124 діячі культури.