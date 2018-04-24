У Львові спалили наркотиків на 50 млн грн

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні у Львові управління Служби безпеки України у Львівській області провело спалювання наркотичних засобів, які були вилучені у 2014 році на кордоні: наркотики намагалися ввезти на територію України, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.