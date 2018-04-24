У Львові спалили наркотиків на 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні у Львові управління Служби безпеки України у Львівській області провело спалювання наркотичних засобів, які були вилучені у 2014 році на кордоні: наркотики намагалися ввезти на територію України, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.
Як розповів речник обласного управління СБУ Олег Александров, у серпні 2014 року на пункті пропуску Рава-Руська спецслужба виявила та вилучила рекордну за останній час кількість наркотичних речовин.
“Тоді затримали автомобіль Mercedes Sprinterі. Водій, громадянин України, намагався провести на територію України 257 кг 400 г марихуани. У нього була схованка — подвійне дно в машині. Працівники спецслужби його затримали”, — сказав він.
Наркотики були пресованими у бруски і розфасовані у 137 пластикових пакетів.
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“Потім тривали суди. Затриманого засудили за ст. 305 ККУ (контрабанда наркотиків) та ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення, придбання, або збут наркотиків). Чоловік отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Апеляційний суд залишив вирок у силі”, — сказав Олег Александров.
Відтак, за рішенням суду сьогодні наркотики спалили у котельні слідчого управління СБУ.
Олег Александров запевнив, що спалювання є безпечним.
“У нас є обладнання, котельня, тому це дозволяє зробити такі дії без шкоди для довкілля”, — сказав він.
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Речник обласного СБУ зазначив, що це досить велика партія наркотиків. Тоді, у 2014 році, СБУ перекрила один із каналів постачання наркотиків в Україну.
“У вересні минулого року на кордоні затримали партію, де було 60 кг канабісу. Менші партії затримують частіше. На території Львівщини за останні роки це дійсно рекордна кількість”, — зазначив Олег Александров.