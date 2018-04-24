Во Львове сожгли наркотиков на 50 млн грн

Как рассказал пресс-секретарь областного управления СБУ Олег Александров, в августе 2014 года на пункте пропуска Рава-Русская спецслужба обнаружила и изъяла рекордное за последнее время количество наркотических веществ.

"Тогда задержали автомобиль Mercedes Sprinter. Водитель, гражданин Украины, пытался провести на территорию Украины 257 кг 400 г марихуаны. У него была тайник - двойное дно в машине. Работники спецслужбы его задержали", - сказал он.

Наркотики были прессованными в бруски и расфасованны в 137 пластиковых пакетов.

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"Потом продолжались суды. Задержанный был осужден по ст. 305 УК (контрабанда наркотиков) и ст. 307 УК (незаконное изготовление, приобретение, либо сбыт наркотиков). Мужчина получил 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Апелляционный суд оставил приговор в силе", - сказал Олег Александров.

Поэтому, по решению суда сегодня наркотики сожгли в котельной следственного управления СБУ.

Олег Александров заверил, что сжигание является безопасным.

"У нас есть оборудование, котельная, поэтому это позволяет сделать такие действия без ущерба для окружающей среды", - сказал он.

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Спикер областного СБУ отметил, что это достаточно крупная партия наркотиков. Тогда, в 2014 году, СБУ перекрыла один из каналов поставки наркотиков в Украину.

"В сентябре прошлого года на границе задержали партию, где было 60 кг каннабиса. Меньшие партии задерживают чаще. На территории Львовской области за последние годы это действительно рекордное количество", - отметил Олег Александров.