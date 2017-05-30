У Львові сміття не вивезене з 25% контейнерних майданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Станом на 28 травня у Львові сміття не вивезене з 310 контейнерних майданчиків житлового фонду, тобто з 25% загальної кількості майданчиків. Про це повідомляє управління житловим господарством Львівської міської ради, передає УНН.
"У Залізничному районі не вивезено сміття з 12 майданчиків, в Сихівському - з 91, у Франківському - з 93, в Шевченківському - з 105, у Личаківському - з 9", - йдеться в повідомленні міської ради.
Відзначається, що повністю від сміття очищено майданчики Галицького району.
Нагадаємо, в Україні може з'явиться система збору пластикових пляшок.
У ВР впевнені, що нова система збору тари допоможе зменшити кількість сміття.
Зараз така система діє в Німеччині, Польщі, Фінляндії та інших європейських країнах.