Во Львове мусор не вывезен с 25% контейнерных площадок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на 28 мая во Львове мусор не вывезен с 310 контейнерных площадок жилого фонда, то есть с 25% общего количества площадок. Об этом сообщает управление жилищным хозяйством Львовского городского совета, передает УНН.
“В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 12 площадок, в Сиховском — с 91, во Франковском — с 93, в Шевченковском — с 105, в Лычаковском — с 9”, — говорится в сообщении городского совета.
Отмечается, что полностью от мусора очищены площадки Галицкого района.
Напомним, в Украине может появится система сбора пластиковых бутылок.
В ВР уверены, что новая система сбора тары поможет уменьшить количество мусора.
Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.