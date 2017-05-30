Во Львове мусор не вывезен с 25% контейнерных площадок

“В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 12 площадок, в Сиховском — с 91, во Франковском — с 93, в Шевченковском — с 105, в Лычаковском — с 9”, — говорится в сообщении городского совета.

Отмечается, что полностью от мусора очищены площадки Галицкого района.

Напомним, в Украине может появится система сбора пластиковых бутылок.

В ВР уверены, что новая система сбора тары поможет уменьшить количество мусора.

Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.