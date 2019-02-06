У Львові шахтарі пікетували обласну адміністрацію

Кількасот гірників пройшли вулицями міста до обласної адміністрації. Шахтарі вимагали погашення зарплатного боргу.

"Нам виплатили лише 7% зарплати за грудень. За січень ні копійки. Як ми маємо виживати? Не почують тут, будемо їхати до Києва",- розповів гірник Ярослав Стеца.

До пікетувальників вийшли представники ЛОДА та ЛОР. Для ширшого обговорення питання запланували зустріч із шахтарями наступного тижня. О 12.30 пікет шахтарів завершився, вулицю Винниченка розблокували.

Нагадаємо, працівники державного підприємства "Селидіввугілля" вирішили припинити своє голодування напередодні, на 10-у добу, їм виплатили частину зарплати.