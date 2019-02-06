Во Львове шахтеры пикетировали областную администрацию
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Львове шахтеры пикетировали Львовскую областную государственную администрацию с требованием выплатить заработную плату. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.
Несколько горняков прошли по улицам города к областной администрации. Шахтеры требовали погашения зарплатного долга.
"Нам выплатили лишь 7% зарплаты за декабрь. За январь ни копейки. Как нам выживать? Не услышат здесь, будем ехать в Киев", - рассказал горняк Ярослав Стеца.
К пикетчикам вышли представители ЛОГА и ЛОС. Для более широкого обсуждения вопроса запланировали встречу с шахтерами на следующей неделе. В 12.30 пикет шахтеров завершился, улицу Винниченко разблокировали.
Напомним, работники государственного предприятия "Селидовуголь" решили прекратить свою голодовку накануне, на десятые сутки, им выплатили часть зарплаты.