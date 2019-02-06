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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76784 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101170 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 131567 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

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Во Львове шахтеры пикетировали областную администрацию

Во Львове шахтеры пикетировали областную администрацию

Киев  •  УНН

 • 6625 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Львове шахтеры пикетировали Львовскую областную государственную администрацию с требованием выплатить заработную плату. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.

Несколько горняков прошли по улицам города к областной администрации. Шахтеры требовали погашения зарплатного долга.

"Нам выплатили лишь 7% зарплаты за декабрь. За январь ни копейки. Как нам выживать? Не услышат здесь, будем ехать в Киев", - рассказал горняк Ярослав Стеца.

К пикетчикам вышли представители ЛОГА и ЛОС. Для более широкого обсуждения вопроса запланировали встречу с шахтерами на следующей неделе. В 12.30 пикет шахтеров завершился, улицу Винниченко разблокировали.

Напомним, работники государственного предприятия "Селидовуголь" решили прекратить свою голодовку накануне, на десятые сутки, им выплатили часть зарплаты.

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