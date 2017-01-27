У Львові ще залишаються переповненими сміттям 216 майданчиків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на 19.30 год. у Львові залишається ще 216 переповнених майданчиків зі сміттям. Про це проінформували у прес-службі Львівської міськради, повідомляє УНН.
За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, станом на 19.30 год. у місті є 216 переповнених контейнерних майданчиків. Нагадаємо, на ранок було 234 переповнені майданчики.
Загалом у Львові 1222 сміттєвих майданчиків, які обслуговують 6 компаній-перевізників, повідомили у міськраді.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Гройсман направить до Львова представників міністерств через проблеми зі сміттям.
Нагадаємо, львів'яни протягом тривалого періоду скаржаться на масове скупчення сміття. Комісія на спецзасіданні 25 січня у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів. Таким чином, сміття протягом цього періоду вивозитимуть до чотирьох міст України: Миколаєва, Борислава, Дрогобича та Новояворівська. Сьогодні ж В.Гройсман відвідав з робочою поїздкою Львівщину. Програмою передбачено обговорення ситуації на Львівському полігоні твердих побутових відходів та поводження з ТПВ у Львові. Також він повідомив, що Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу.