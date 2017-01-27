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Во Львове еще остаются переполненными мусором 216 площадок

Во Львове еще остаются переполненными мусором 216 площадок

Киев • УНН

 • 8305 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на 19.30. во Львове остается еще 216 переполненных площадок с мусором. Об этом проинформировали в пресс-службе Львовского горсовета, сообщает УНН.

По информации департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, по состоянию на 19.30. в городе есть 216 переполненных контейнерных площадок. Напомним, утром было 234 переполненных площадки.

В целом во Львове 1222 мусорных площадок, которые обслуживают 6 компаний-перевозчиков, сообщили в горсовете.

Напомним, как сообщал УНН, В.Гройсман направит во Львов представителей министерств из-за проблем с мусором.

Напомним, львовяне в течение длительного периода жалуются на массовое скопление мусора. Комиссия на спецзаседании 25 января во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней. Таким образом, мусор в этот период будут вывозить в четыре города Украины: Николаев, Борислава, Дрогобыч и Новояворовск. Сегодня же В.Гройсман посетил с рабочей поездкой Львовскую область. Программой предусмотрено обсуждение ситуации на Львовском полигоне твердых бытовых отходов и обращения с ТБО во Львове. Также он сообщил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.

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