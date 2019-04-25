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У Львові руїни синагоги обмалювали свастикою

У Львові руїни синагоги обмалювали свастикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вандали поглумились над руїнами синагоги "Золота Роза" у центрі Львові, обмалювавши їх свастикою. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков, передає УНН.

"Невідомі зобразили безліч свастик, а також написали цифри "14/88" на руїнах, які раніше були синагогою "Золота Роза" у Львові. У цифрах "14/88" зашифроване нацистське вітання "Хайль Гітлер". Що відбувається з людьми?” - написав консул.

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Крім того, він додав, що вчора вандали в Бабиному Яру пошкодили меморіальні дошки.

Нагадаємо, у Львові, у Сквері Гідності в мікрорайоні Сихів, вандали пошкодили скульптуру Матері Божої.

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