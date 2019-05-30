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У Львові робітники викопали 10 застарілих гранат

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні о 15.20 у Львові на вул. Холодній, 51 (Шевченківський район), під час земляних робіт, виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За інформацією видання, робітники викопали 10 гранат РГД-33.

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"Подано заявку на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, біля навчального закладу у Краматорську знайшли гранату часів Другої світової.

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