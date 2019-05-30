Во Львове рабочие выкопали 10 устаревших гранат

По информации издания, рабочие выкопали 10 гранат РГД-33.

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"Подана заявка на обезвреживание обнаруженных взрывных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, возле учебного заведения в Краматорске нашли гранату времен Второй мировой.