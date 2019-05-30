Во Львове рабочие выкопали 10 устаревших гранат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня в 15.20 во Львове на ул. Холодной, 51 (Шевченковский район), во время земляных работ, были найдены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, рабочие выкопали 10 гранат РГД-33.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У железнодорожной станции в Ровенской облати нашли полсотни мин времен Второй мировой
"Подана заявка на обезвреживание обнаруженных взрывных предметов", - говорится в сообщении.
Напомним, возле учебного заведения в Краматорске нашли гранату времен Второй мировой.