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У Львові п'яний чоловік зламав ногу поліцейському

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Львові чоловік, який вчинив насильство щодо своєї дружини, напав на офіцера мобільної групи з реагування на факти вчинення домашнього насильства, що прибула на виклик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

Так, 18 грудня близько опівночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства у квартирі одного з будинків, розташованого на вулиці Бортнянського у Львові.

Як встановили поліцейські, 27-річний мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильство щодо своєї дружини.

Чоловік поводився агресивно, на зауваження правоохоронців не реагував та наніс капітану поліції удар ногою. В подальшому медики діагностували у правоохоронця перелом гомілки.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Вінницькій області в процесуальному порядку затримано нетверезого пасажира автівки, який розбив службовий планшет та завдав тілесних ушкоджень поліцейському.

Українські Національні Новини

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