У Львові п'яний чоловік зламав ногу поліцейському

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Львові чоловік, який вчинив насильство щодо своєї дружини, напав на офіцера мобільної групи з реагування на факти вчинення домашнього насильства, що прибула на виклик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.