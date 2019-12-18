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Во Львове пьяный мужчина сломал ногу полицейскому

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львове мужчина, совершивший насилие в отношении своей жены, напал на офицера мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия, прибывшей на вызов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 18 декабря около полуночи на оперативную линию 102 поступило сообщение о совершении домашнего насилия в квартире одного из домов, расположенного на улице Бортнянского во Львове.

Как установили полицейские, 27-летний житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил насилие в отношении своей жены.

Мужчина вел себя агрессивно, на замечания правоохранителей не реагировал и нанес капитану полиции удар ногой. В дальнейшем медики диагностировали у правоохранителя перелом голени.

По факту следователи Железнодорожного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Винницкой области в процессуальном порядке задержан нетрезвый пассажир автомобиля, который разбил служебный планшет и нанес телесные повреждения полицейскому.

Украинские Национальные Новости

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