У Львові показали перший у світі пам’ятник наплічнику

Пам’ятник наплічнику має металевий каркас. Його висота становить 2 метри. Його спроектували так, щоб із ним було зручно фотографуватися.

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Відкриття пам'ятника відбулося 14 травня 2012 року, проходило воно справжнім торжеством, на якому були присутні студенти, викладачі, журналісти. Студенти факультету запевняють, що такий символ допомагає їм долати всі труднощі у навчанні, проводячи аналогію з тим, що туристи завжди виживають в критичних ситуаціях завдяки рюкзаку. Пам'ятник рюкзаку приваблює всіх туристів міста, а його зовнішній вигляд дає заряд енергії та сили дістатися до своєї вершини.

Нагадаємо, в Україні з'явився мініпам′ятник на честь найбільшого метеориту в Європі.