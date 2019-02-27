Во Львове показали первый в мире памятник рюкзаку

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24488 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46378 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120757 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123372 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124676 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122604 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155014 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145192 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 105273 просмотра
Актуальное
Во Львове показали первый в мире памятник рюкзаку

Во Львове показали первый в мире памятник рюкзаку

Киев  •  УНН

 • 29258 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Первый в мире памятник рюкзаку поставили в старинном городе Галичины - Львове. Приютил его уютный двор географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Памятник рюкзаку имеет металлический каркас. Его высота составляет 2 метра. Его спроектировали так, чтобы с ним было удобно фотографироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ивано-Франковске открыли памятник пластунам

Открытие памятника состоялось 14 мая 2012 года, проходило оно настоящим торжеством, на котором присутствовали студенты, преподаватели, журналисты. Студенты факультета уверяют, что такой символ помогает им преодолевать все трудности в обучении, проводя аналогию с тем, что туристы всегда выживают в критических ситуациях благодаря рюкзаку. Кемпинг привлекает всех туристов города, а его внешний вид дает заряд энергии и силы добраться до своей вершины. 

Напомним, в Украине появился минипамятник в честь крупнейшего метеорита в Европе.

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