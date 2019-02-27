Во Львове показали первый в мире памятник рюкзаку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Первый в мире памятник рюкзаку поставили в старинном городе Галичины - Львове. Приютил его уютный двор географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Памятник рюкзаку имеет металлический каркас. Его высота составляет 2 метра. Его спроектировали так, чтобы с ним было удобно фотографироваться.
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Открытие памятника состоялось 14 мая 2012 года, проходило оно настоящим торжеством, на котором присутствовали студенты, преподаватели, журналисты. Студенты факультета уверяют, что такой символ помогает им преодолевать все трудности в обучении, проводя аналогию с тем, что туристы всегда выживают в критических ситуациях благодаря рюкзаку. Кемпинг привлекает всех туристов города, а его внешний вид дает заряд энергии и силы добраться до своей вершины.
Напомним, в Украине появился минипамятник в честь крупнейшего метеорита в Европе.