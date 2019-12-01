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У Львові підлітки обстріляли житловий будинок

У Львові підлітки обстріляли житловий будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Львові двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку на вулиці Володимира Великого. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівщини.

"Напередодні, близько 15 години, патрульних викликали мешканці будинку з вулиці Володимира Великого і повідомили, що хтось стріляє по вікнах. Інспектори встановили, що постріли здійснені з недобудованої споруди, розташованої навпроти, вже на сусідній вулиці Княгині Ольги.

Обстеживши закинуту будівлю поліцейські виявили двох хлопців віком 14 та 15 років. На запитання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був при собі предмет схожий на пістолет, а також газовий балончик "Терен 4".

На місце події викликали маму хлопця, слідчих та експерта", - повідомили у прикольній поліції.

Нагадаємо, у Нідерландах заарештували підлітків, які обстріляли потяги.

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