У Львові оголосили тендер на встановлення меморіалу Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Львові оголосили тендер на спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Оголошено тендер на реконструкцію скверу на вулиці М. Кривоноса з облаштуванням громадського простору та встановленням Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 15 серпня.
Відтак, 16 серпня буде проведено аукціон, яким буде визначено переможця, з яким буде укладено договір.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в Україні до кінця 2018 року відбудеться тендер зі спорудження першої платної дороги "Львів-Краківець".