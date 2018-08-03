Во Львове объявили тендер на установку мемориала Героев Небесной Сотни

Объявлен тендер на реконструкцию сквера на улице М. Кривоноса с обустройством общественного пространства и установлением Мемориала памяти Героев Небесной Сотни. Конечный срок подачи тендерных предложений - 15 августа.

Так, 16 августа будет проведен аукцион, которым будет определен победитель, с которым будет заключен договор.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что в Украине до конца 2018 года состоится тендер по сооружению первой платной дороги "Львов-Краковец".