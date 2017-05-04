У Львові офіційно "виселили" Російський культурний центр
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Російський культурний центр виселили з приміщення Львівської обласної ради, що за адресою вул.Короленка, 1А. Відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівської області. Про це повідомив кореспондент УНН.
У прес-службі Львівської обласної ради повідомили, що тепер обласна рада планує провести конкурс на нового орендаря цієї будівлі. Вона буде передана одній із громадських організацій, діяльність яких пов’язана із АТО.
Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або ж музей.
Нагадаємо, у січні в анексованому Криму повідомили про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.