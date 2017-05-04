Во Львове официально "выселили" Русский культурный центр
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Российский культурный центр выселили из здания Львовского областного совета, что по адресу ул.Короленко, 1А. Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовской области. Об этом сообщил корреспондент УНН.
В пресс-службе Львовского областного совета сообщили, что теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания. Оно будет передано одной из общественных организаций, деятельность которых связана с АТО.
Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или музей.
Напомним, в январе в аннексированном Крыму сообщили о задержании силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.