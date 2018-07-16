У Львові неповнолітня з Закарпаття вкрала у американця 10 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Львові на залізничному вокзалі неповнолітня мешканка Закарпатської області вкрала викрала із кишені громадянина США конверт, у якому було 10 тис доларів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН.
“Подія трапилась цьогоріч 9 липня на головному залізничному вокзалі станції „Львів“. Неповнолітня зловмисниця відкрито викрала із кишені громадянина Сполучених Штатів Америки конверт, у якому було 10 тис доларів США. Крадійка намагалась втекти з місця злочину, проте її викрив потерпілий. Правоохоронці затримали неповнолітню у порядку ст.208 КПК України”, — розповіли у прокуратурі.
За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2, повідомлено про підозру 17-річній мешканці Закарпатської області у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.186 КК України (грабіж, вчинений у великих розмірах).
Залізничним районним судом дівчині обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, співробітники поліції Київщини затримали одного з двох чоловіків, які зґвалтували іноземну туристку поблизу зони відчуження ЧАЕС.