Во Львове несовершеннолетняя из Закарпатья украла у американца 10 тыс. долларов

"Инцидент произошел в этом году 9 июля на главном железнодорожном вокзале станции "Львов". Несовершеннолетняя злоумышленница открыто похитила из кармана гражданина Соединенных Штатов Америки конверт, в котором было 10 тыс долларов США. Воровка пыталась скрыться с места преступления, однако ее разоблачил пострадавший. Правоохранители задержали несовершеннолетнюю в порядке ст.208 УПК Украины", - рассказали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 2, было сообщено о подозрении 17-летней жительнице Закарпатской области в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный в крупных размерах).

Железнодорожным районным судом девушке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудники полиции Киевской области задержали одного из двух мужчин, которые изнасиловали иностранную туристку вблизи зоны отчуждения ЧАЭС.