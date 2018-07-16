Во Львове несовершеннолетняя из Закарпатья украла у американца 10 тыс. долларов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46929 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104747 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126492 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133890 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170046 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153702 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130477 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181948 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Во Львове несовершеннолетняя из Закарпатья украла у американца 10 тыс. долларов

Во Львове несовершеннолетняя из Закарпатья украла у американца 10 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 16559 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Во Львове на железнодорожном вокзале несовершеннолетняя жительница Закарпатской области украла из кармана гражданина США конверт, в котором было 10 тыс долларов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.

"Инцидент произошел в этом году 9 июля на главном железнодорожном вокзале станции "Львов". Несовершеннолетняя злоумышленница открыто похитила из кармана гражданина Соединенных Штатов Америки конверт, в котором было 10 тыс долларов США. Воровка пыталась скрыться с места преступления, однако ее разоблачил пострадавший. Правоохранители задержали несовершеннолетнюю в порядке ст.208 УПК Украины", - рассказали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 2, было сообщено о подозрении 17-летней жительнице Закарпатской области в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный в крупных размерах).

Железнодорожным районным судом девушке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудники полиции Киевской области задержали одного из двух мужчин, которые изнасиловали иностранную туристку вблизи зоны отчуждения ЧАЭС.

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