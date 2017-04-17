У Львові не вивезли сміття з третини майданчиків

“Це майже 33% від загальної кількості. Щодня місто продукує орієнтовно 500-600 тонн ТПВ”, — йдеться у повідомленні.

Загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.