У Львові не вивезли сміття з третини майданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок сміття не вивезено з 408 контейнерних майданчиків житлового фонду Львова. Про це УНН повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР.
“Це майже 33% від загальної кількості. Щодня місто продукує орієнтовно 500-600 тонн ТПВ”, — йдеться у повідомленні.
Загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.