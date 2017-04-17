Во Львове не вывезли мусор с трети площадок

"Это почти 33% от общего количества. Ежедневно город производит ориентировочно 500-600 тонн ТБО", - говорится в сообщении.

В целом во Львове 1237 мусорных площадок жилищного фонда.

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.