У Львові на площі Ринок з’являться «доріжки доступності» для маломобільних груп

Деталі

Зазначається, що облаштовувати простір для безперешкодного переміщення маломобільних груп на площі Ринок планують розпочати вже цього місяця.

Цитата

«Я неодноразово був свідком, коли люди на кріслах колісних пересувалися площею Ринок по нашій бруківці, а мені просто було соромно, тому що це була мука. Так само людина, яка йде на милицях і стане в нерівність, - це викликає шалені проблеми. Я хочу, щоб нинішнім рішенням виконавчого комітету ми дали старт цій роботі», — розповів Львівський міський голова.

Він додав, що такі роботи виконуватимуть за грантові гроші.

«Зараз на площі Ринок частково є інклюзивне покриття, його облаштували ще у 2015 році. Проте воно не йде суцільною смугою, а переривається на перехрестях, а також трамвайною колією, що зовсім не зручно для маломобільних людей: як для батьків з дітьми у візочках, так і для осіб, які пересуваються на кріслі колісному», — йдеться у повідомленні.

За прикладом європейських міст у центральній частині Львова на площі Ринок облаштують безбар’єрні доріжки. Вони будуть розташовані без розривів по усій площі включно з переходами через трамвайні колії та безбар’єрним входом в Ратушу.

Відтак до наявного покриття додадуть систему переходів, яка забезпечить єдину мережу доступних смуг на площі Ринок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уперше за 18 років: Львів та Варшаву з'єднають новим потягом

В управлінні архітектури та урбаністики зазначили, що, враховуючи норми інклюзивності, доріжки будуть завширшки 1,5 – 1,8 м., а загальна їх площа складе 1,7 тис. кв м. Та запевняють, що втручання в інфраструктуру будуть мінімальні: частину існуючої мозаїки в межах цих смуг лише замінять гладкою гранітною плиткою. А чорна історична базальтова мозаїка залишиться - її перемостять в контексті направляючих смуг.

Усі роботи з переоблаштування площі Ринок для потреб маломобільних осіб виконуватимуть виключно за кошти спонсорів. Вартість першого етапу робіт – 3,7 млн грн. А всього проєкту – 6,5 млн грн. Оновлення площі триватиме до кінця 2023 року.

Доповнення

Брукувати вулиці і площі у Львові розпочали у 19 столітті. Спочатку була грубо колота бруківка, яку з часом відшліфували колесами возів. Мозаїка ж з’явилася пізніше. Покриття на площі багато разів перекладали.