У Львові на площі Ринок з’являться «доріжки доступності» для маломобільних груп

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5842 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 21645 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93473 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166323 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 170388 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135585 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136748 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87373 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94026 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99620 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 14216 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 11218 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 15229 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 14560 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10819 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 170392 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231670 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380104 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316882 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12412 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17687 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34247 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30806 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135587 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Львові на площі Ринок з’являться «доріжки доступності» для маломобільних груп

Київ • УНН

 • 320959 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Львові перекладуть бруківку, щоб зробити його інклюзивнішим. Розпочнуть із площі Ринок. Про це повідомили у Львівській міській раді, передає УНН.

У Львові на площі Ринок з’являться «доріжки доступності» для маломобільних груп

Деталі

Зазначається, що облаштовувати простір для безперешкодного переміщення маломобільних груп на площі Ринок планують розпочати вже цього місяця.

Цитата

«Я неодноразово був свідком, коли люди на кріслах колісних пересувалися площею Ринок по нашій бруківці, а мені просто було соромно, тому що це була мука. Так само людина, яка йде на милицях і стане в нерівність, - це викликає шалені проблеми. Я хочу, щоб нинішнім рішенням виконавчого комітету ми дали старт цій роботі», — розповів Львівський міський голова.

Він додав, що такі роботи виконуватимуть за грантові гроші.

«Зараз на площі Ринок частково є інклюзивне покриття, його облаштували ще у 2015 році. Проте воно не йде суцільною смугою, а переривається на перехрестях, а також трамвайною колією, що зовсім не зручно для маломобільних людей: як для батьків з дітьми у візочках, так і для осіб, які пересуваються на кріслі колісному», — йдеться у повідомленні.

За прикладом європейських міст у центральній частині Львова на площі Ринок облаштують безбар’єрні доріжки. Вони будуть розташовані без розривів по усій площі включно з переходами через трамвайні колії та безбар’єрним входом в Ратушу.

Відтак до наявного покриття додадуть систему переходів, яка забезпечить єдину мережу доступних смуг на площі Ринок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уперше за 18 років: Львів та Варшаву з'єднають новим потягом

В управлінні архітектури та урбаністики зазначили, що, враховуючи норми інклюзивності, доріжки будуть завширшки 1,5 – 1,8 м., а загальна їх площа складе 1,7 тис. кв м. Та запевняють, що втручання в інфраструктуру будуть мінімальні: частину існуючої мозаїки в межах цих смуг лише замінять гладкою гранітною плиткою. А чорна історична базальтова мозаїка залишиться - її перемостять в контексті направляючих смуг.

Усі роботи з переоблаштування площі Ринок для потреб маломобільних осіб виконуватимуть виключно за кошти спонсорів. Вартість першого етапу робіт – 3,7 млн грн. А всього проєкту – 6,5 млн грн. Оновлення площі триватиме до кінця 2023 року.

Доповнення

Брукувати вулиці і площі у Львові розпочали у 19 столітті. Спочатку була грубо колота бруківка, яку з часом відшліфували колесами возів. Мозаїка ж з’явилася пізніше. Покриття на площі багато разів перекладали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32