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Во Львове на площади Рынок появятся "дорожки доступности" для маломобильных групп

Киев • УНН

 • 320959 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во Львове переложат брусчатку, чтобы сделать его более инклюзивным. Начнут с площади Рынок. Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает УНН.

Во Львове на площади Рынок появятся "дорожки доступности" для маломобильных групп

Детали

Отмечается, что обустраивать пространство для беспрепятственного перемещения маломобильных групп на площади Рынок планируют начать уже в этом месяце.

Цитата

«Я неоднократно был свидетелем, когда люди на креслах колесных передвигались площадью Рынок по нашей брусчатке, а мне просто было стыдно, потому что это было мучение. Так же человек, который идет на костылях и станет в неравенство, - это вызывает огромные проблемы. Я хочу, чтобы нынешним решением исполнительного комитета мы дали старт этой работе», — рассказал Львовский городской голова.

Он добавил, что такие работы будут выполнять за грантовые деньги.

«Сейчас на площади Рынок частично есть инклюзивное покрытие, его обустроили еще в 2015 году. Однако оно не идет сплошной полосой, а прерывается на перекрестках, а также трамвайными путями, что совсем не удобно для маломобильных людей: как для родителей с детьми в колясках, так и для лиц, передвигающихся на кресле колесном», — говорится в сообщении.

По примеру европейских городов в центральной части Львова на площади Рынок обустроят безбарьерные’дорожки. Они будут расположены без разрывов по всей площади включая переходы через трамвайные пути и безбар’ерным входом в Ратушу.

Поэтому к имеющемуся покрытию добавят систему переходов, которая обеспечит единую сеть доступных полос на площади Рынок.

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В управлении архитектуры и урбанистики отметили, что, учитывая нормы инклюзивности, дорожки будут шириной 1,5 – 1,8 м., а общая их площадь составит 1,7 тыс. кв м. И уверяют, что вмешательство в инфраструктуру будут минимальны: часть существующей мозаики в пределах этих полос только заменят гладкой гранитной плиткой. А черная историческая базальтовая мозаика останется - ее перемостят в контексте направляющих полос.

Все работы по переоборудованию площади Рынок для нужд маломобильных лиц будут выполнять исключительно за средства спонсоров. Стоимость первого этапа работ – 3,7 млн грн. А всего проекта – 6,5 млн грн. Обновление площади продлится до конца 2023 года.

Дополнение

Мостить улицы и площади во Львове начали в 19 веке. Сначала была грубо колотая брусчатка, которую со временем отшлифовали колесами телег. Мозаика же с’появилась позже. Покрытие на площади много раз перекладывали.

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