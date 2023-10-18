Во Львове на площади Рынок появятся "дорожки доступности" для маломобильных групп

Детали

Отмечается, что обустраивать пространство для беспрепятственного перемещения маломобильных групп на площади Рынок планируют начать уже в этом месяце.

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«Я неоднократно был свидетелем, когда люди на креслах колесных передвигались площадью Рынок по нашей брусчатке, а мне просто было стыдно, потому что это было мучение. Так же человек, который идет на костылях и станет в неравенство, - это вызывает огромные проблемы. Я хочу, чтобы нынешним решением исполнительного комитета мы дали старт этой работе», — рассказал Львовский городской голова.

Он добавил, что такие работы будут выполнять за грантовые деньги.

«Сейчас на площади Рынок частично есть инклюзивное покрытие, его обустроили еще в 2015 году. Однако оно не идет сплошной полосой, а прерывается на перекрестках, а также трамвайными путями, что совсем не удобно для маломобильных людей: как для родителей с детьми в колясках, так и для лиц, передвигающихся на кресле колесном», — говорится в сообщении.

По примеру европейских городов в центральной части Львова на площади Рынок обустроят безбарьерные’дорожки. Они будут расположены без разрывов по всей площади включая переходы через трамвайные пути и безбар’ерным входом в Ратушу.

Поэтому к имеющемуся покрытию добавят систему переходов, которая обеспечит единую сеть доступных полос на площади Рынок.

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В управлении архитектуры и урбанистики отметили, что, учитывая нормы инклюзивности, дорожки будут шириной 1,5 – 1,8 м., а общая их площадь составит 1,7 тыс. кв м. И уверяют, что вмешательство в инфраструктуру будут минимальны: часть существующей мозаики в пределах этих полос только заменят гладкой гранитной плиткой. А черная историческая базальтовая мозаика останется - ее перемостят в контексте направляющих полос.

Все работы по переоборудованию площади Рынок для нужд маломобильных лиц будут выполнять исключительно за средства спонсоров. Стоимость первого этапа работ – 3,7 млн грн. А всего проекта – 6,5 млн грн. Обновление площади продлится до конца 2023 года.

Дополнение

Мостить улицы и площади во Львове начали в 19 веке. Сначала была грубо колотая брусчатка, которую со временем отшлифовали колесами телег. Мозаика же с’появилась позже. Покрытие на площади много раз перекладывали.