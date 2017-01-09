У Львові на маршрут вийшло лише 169 автобусів із 502

Так, не вийшли на маршрут 333 автобуси.

Аналогічна ситуація сталася в місті 7 та 8 січня. У міськраді зазначили, що складна ситуація з роботою громадського транспорту, у зв’язку зі сильними морозами. Автобуси з технічних причин сходять з маршрутів, замерзають двері, дизель.