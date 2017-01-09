У Львові на маршрут вийшло лише 169 автобусів із 502
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 8:00-8:45 у Львові на маршрут вийшли 169 маршруток із 502. Про це УНН повідомляє із посиланням на спільноту “За якісний транспорт” у Facebook.
Так, не вийшли на маршрут 333 автобуси.
Аналогічна ситуація сталася в місті 7 та 8 січня. У міськраді зазначили, що складна ситуація з роботою громадського транспорту, у зв’язку зі сильними морозами. Автобуси з технічних причин сходять з маршрутів, замерзають двері, дизель.