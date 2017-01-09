Во Львове на маршрут вышло только 169 автобусов из 502
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 8:00-8:45 во Львове на маршрут вышли 169 маршруток из 502. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество "За качественный транспорт" в Facebook.
Так, не вышли на маршрут 333 автобуса.
Аналогичная ситуация произошла в городе 7 и 8 января. В горсовете отметили, что возникла сложная ситуация с работой общественного транспорта, в связи с сильными морозами. Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель.