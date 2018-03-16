У Львові на хабарі затримали керівника Залізничної райадміністрації
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні затримано з підозрою в отриманні хабаря голову Залізничної РА. На час проведення слідства його буде відсторонено від виконання посадових обов’язків. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
“Неприпустимо, щоб в органах місцевого самоврядування працювали не чесні люди. Вимагаємо від поліції об’єктивного розслідування”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
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Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову однієї з постійних комісій Сумської міської ради.