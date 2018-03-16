У Львові на хабарі затримали керівника Залізничної райадміністрації

“Неприпустимо, щоб в органах місцевого самоврядування працювали не чесні люди. Вимагаємо від поліції об’єктивного розслідування”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову однієї з постійних комісій Сумської міської ради.