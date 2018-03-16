Во Львове на взятке задержали руководителя Железнодорожной райадминистрации
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня задержан с подозрением в получении взятки голову Железнодорожной РА. На время проведения следствия он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления работали не честные люди. Требуем от полиции объективного расследования", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
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Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя одного из постоянных комиссий Сумского городского совета.