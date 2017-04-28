У Львові на хабарі затримали директора комунального похоронного бюро
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні директора ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”, Василя Голову, затримали з підозрою в отриманні хабара в сумі 4 тис. дол. Про це повідомили у Львівській міській раді, передає УНН.
“Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання, у разі, якщо вина працівника буде доведена. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди”, — зазначив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.
Також слідчі прокуратури Одещини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області 28 квітня викрили начальника одного з райвідділів ДМС України в області під час отримання неправомірної вигоди.
Посадовець вимагав 3 тис. дол. неправомірної вигоди від іноземця за прискорення проведення перевірки для отримання громадянства України. Першу частину у сумі 1 тис. дол. він отримав раніше, а під час передачі останнього траншу правоохоронці затримали керівника відділу “на гарячому”.