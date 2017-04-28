Во Львове на взятке задержали директора коммунального похоронного бюро
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня директора ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг", Василия Голову задержали по подозрению в получении взятки в сумме 4 тыс. долл. Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает УНН.
“Требуем объективного расследования и сурового наказания, в случае, если вина работника будет доказана. На службе у общины города должны работать честные люди”, — отметил и.о. директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец.
Также следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области 28 апреля разоблачили начальника одного из райотделов ГМС Украины в области во время получения неправомерной выгоды.
Чиновник требовал 3 тыс. долл. неправомерной выгоды от иностранца за ускорение проведения проверки для получения гражданства Украины. Первую часть в сумме 1 тыс. долл. он получил раньше, а во время передачи последнего транша правоохранители задержали руководителя отдела “на горячем”.