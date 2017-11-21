У Львові молитвою відзначили День Гідності та Свободи
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Львові відбулись пам’ятні заходи до Дня Гідності та Свободи. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Небайдужі львів’яни поклали квіти та запалили лампадки на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності. Опісля священнослужителі відправили панахиду.
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Пам’ятні урочистості також відбулись і в центрі міста, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, де зібралось кількасот львів’ян.
Священики відправили екуменічну молитву за Україну та її захисників. Також відбулось громадське віче та мистецька програма “Пісні-символи Майдану”, присвячена Героям Революції Гідності з презентацією спогадів про Героїв Небесної Сотні Львівщини.
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На завершення віче, школярі підняли в небо білі ліхтарики з ангелами, як символів Героїв Небесної Сотні.
Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи — свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013-14 років).