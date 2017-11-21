Во Львове молитвой отметили День Достоинства и Свободы

Небезразличные львовяне возложили цветы и зажгли лампадки на могилах погибших во время Революции Достоинства. После священнослужители отслужили панихиду.

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Памятные торжества также состоялись и в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко, где собралось несколько сотен львовян.

Священники отправили экуменическую молитву за Украину и ее защитников. Также состоялось общественное вече и художественная программа “Песни-символы Майдана”, посвященная Героям Революции Достоинства с презентацией воспоминаний о Героях Небесной Сотни Львовской области.

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В завершение вече, школьники подняли в небо белые фонарики с ангелами, как символов Героев Небесной Сотни.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы — праздник в честь начала в этот день двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013-14 годов).